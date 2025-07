Million Day ed Extra MillionDay, i numeri vincenti del concorso di martedì 1 luglio 2025: le combinazioni fortunate delle ore 13:00

Si rinnova anche oggi, martedì 1 luglio 2025, il consueto e sempre partecipatissimo appuntamento con il Million Day e l’Extra MillionDay, ancora una volta protagonisti del loro classico doppio concorso nel quale verranno messi in palio la bellezza di due differenti premi dal valore di un milione di euro, peraltro incassabili anche da più di un giocatore per volta nel caso in cui la cinquina venga indovinata con diverse schedine: tenete sempre a mente che il momento cruciale di questa giornata sarà doppio, con una prima estrazione del Million Day che seguiremo tra queste righe allo scoccare delle ore 13:00 e un seconda che arriverà più tardi, alle 20:30, e che troverete in un altro articolo!

Visto che non possiamo dare per scontato che sappiate tutti come si fa a giocare al Million Day, vi ricordiamo che la modalità di gioco definita “classica” è quella a cui chiunque si può approcciare senza difficoltà, semplicemente scegliendo cinque numeri qualsiasi (ovviamente preferibili se per voi sono fortunati!) e inserendoli nella schedina dedicata a questo gioco; mentre vale anche la pena ricordare che raddoppiando la vostra scommessa – da 1 a 2 euro complessivi -, la stessa cinquina potrete usarla anche per l’estrazione Extra di questo gioco con tanti altri premi ad attendervi!

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay: