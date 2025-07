Million Day ed Extra MillionDay, i numeri vincenti del concorso di martedì 1 luglio 2025: le combinazioni fortunate delle ore 20:30

È sempre più vicino l’ultimissimo appuntamento quotidiano con la fortuna che ci porterà verso la scoperta della seconda (e per oggi, appunto, ultima) estrazione del Million Day e della sua versione Extra che sempre lo accompagna con una doppia serie di cinque numeri che busseranno alle nostre porte allo scoccare delle ore 20:30, a due passi dall’odierno appuntamento con tutti i vari concorsi abbinati al Lotto e con l’Eurojackpot (tutti previsti per le 20 in punto); mentre resta ferma l’estrazione del Million Day che si è già tenuta elle 13:00 e che potete facilmente recuperare grazie all’altro articolo che abbiamo già pubblicato!

Giusto a livello informativo, nel caso in cui cercaste qualche utile consiglio sui numeri da usare per la vostra giocata al Million Day, sappiate che sul sito esistono tutte le classifiche dettagliate con i numeri frequenti e ritardarti nei sorteggi serali: nel primo caso è da tempo che la classifica è guidata dalla coppia 54-52, ben accompagnata anche dal 17, dal 7 e dal 25 che viaggiano tutti sopra le 171 presenze negli ultimi 365 giorni; mentre nel secondo caso è il numero 28 a essere il più fortunato (appena 47 presenze), seguito dalla coppia 43-5 (entrambi a 41 presenze), dal 4 e dal 37 che non hanno superato la soglia dei 30 concorsi.

