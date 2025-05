E’ un 1 maggio 2025 in cui il Million Day non si ferma. Anche durante la festa dei lavoratori i numeri vincenti che valgono un milione di euro continueranno ad essere estratti e si comincerà fra poco, alle ore 13:00, quando scatterà la prima delle due classiche estrazioni giornaliere in programma come ogni giorno a questa parte.

Questo giorno di festa potrebbe quindi essere una ghiotta occasione per quelli di voi che avrebbero voluto giocare al Million Day ma che non l’hanno mai fatto prima per mancanza di impegni o di voglia. Ma oggi non ci sono più scuse e fino alle ore 12:50 circa si potranno giocare i numeri, sperando che alla fine siano gli stessi dei cinque estratti. Scorrendo l’elenco dei vincitori del Million Day, scopriamo che il mese di aprile è stato uno dei più fortunati di sempre, con ben tre vincitori che si sono portati a casa il grande malloppo, fra cui l’ultimo, lo scorso 28 aprile, in quel di Guidonia, in provincia di Roma. Bisogna quindi provarci, e chissà che il mese di maggio non inizi subito con il botto, con un nuovo milionario in circolazione: noi incrociamo le dita e chissà che il nuovo fortunato vincitore non sia proprio fra voi che ci leggete.

MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay