Stanno per arrivare, o meglio ritornare, i numeri vincenti del Million Day. L’appuntamento è fissato come sempre allo stesso orario serale, le ore 20:30 di questa giornata di festa, giovedì 1 maggio 2025. Quando manca davvero poco al gong è quindi necessario iniziare a pensare a quali numeri giocare, su quali cinquine fortunate scommettere, ed è tutto molto semplice quanto complesso, come vi ricordiamo spesso e volentieri.

Semplice perchè basta individuare i cinque numeri che ci piacciono dall’1 al 55, complesso perchè le combinazioni in ballo sono tantissime. Volete qualche cinquina da giocarvi? Proviamo con questa, leggasi il 3, il 7, poi il 12, il 23 e infine il 54. Per un’altra cinquina puntiamo sulla data di oggi, quindi 1, 5, 20, 25 e infine scegliamo il numero 4, che sta per giovedì, il quarto giorno della settimana. Infine occhio a questi altri cinque numeri per l’estrazione delle ore 20:30 del Million Day, ovvero, 12, 18, 26, 38 e 40. Se alcune di queste cifra vi trasmettono emozioni positive, non esitate a giocarle, chissà che oggi non sia la vostra giornata da milionario, anzi, da Million Day.

L’ESTRAZIONE DEL MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day:

Extra MillionDay