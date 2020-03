MILLION DAY/ Numeri vincenti 1 marzo 2020: estrazioni di oggi

LE STATISTICHE DEL MILLION DAY

In attesa di conoscere i numeri vincenti del Million Day, diamo uno sguardo alle statistiche. Ci sono infatti i numeri ritardatari e quelli frequenti che possiamo prendere in considerazione. Il 27 manca da 62 estrazioni, poi c’è il 40 che ha collezionato altrettante assenze. Al terzo posto di questa classifica speciale c’è l’11 con 38 estrazioni di ritardo, in compagnia del 3. Sono 27 le assenze del 44, davanti al 39 che invece non si vede da 24 concorsi del Million Day. Passiamo al 32, in fondo alla graduatoria con i suoi 22 ritardi. A chiudere la top ten ci sono il 55, 50 e 8, rispettivamente a 18, 17 e 16 ritardi. Passiamo ai numeri frequenti, con l’1 entrato per 45 estrazioni, una in più del 6. A quota 42 il 35 e 9, poi 41 estrazioni per il 10. Sono invece 39 per 53 e 40, 38 invece per 30 e 22. A chiudere questa graduatoria invece c’è l’8, uscito per 37 estrazioni. (agg. di Silvana Palazzo)

OGGI NUOVI VINCITORI?

Siete pronti ad una nuova serata in compagnia del Million Day? Oggi è infatti in programma una nuova estrazione. L’appuntamento con la fortuna è fissato anche la domenica per questo gioco che fa il suo debutto in questo nuovo mese di marzo. E dunque anche stasera avrete l’occasione di provare a vincere fino ad un milione di euro, giocando solo un euro. Tra l’altro le modalità previste sono molto semplici: bisogna scegliere 5 numeri tra 1 e 55, da giocare in ricevitoria e tabaccheria, oppure online. La dea bendata, inoltre, sembra apprezzare molto questo gioco, visto che il montepremi più alto, quello da un milione di euro, è stato vinto cento volte. Con il MillionDay sono infatti 100 i giocatori che hanno trionfato: la centesima vincita è stata realizzata a Palermo sabato 22 febbraio. Oggi potreste aggiornare questa particolare e ambita statistica, a patto di indovinare tutti i numeri vincenti.

MILLION DAY, COSA SONO LE GIOCATE SISTEMATICHE

Si tratta di un traguardo importante quello delle cento vincite al Million Day, se consideriamo che questo gioco ha due anni di vita. Le probabilità di vincere al Million Day aumentano se giocate con sistemi da 6 o 9 euro. Ci riferiamo alla cosiddetta giocata sistematica: si possono scegliere da 6 a 9 e la tipologia di sistema tra Integrale e Ridotto. Il sistema integrale sviluppa le possibili giocate singole componibili con i numeri selezionati, invece il sistema ridotto sviluppa una parte delle possibili giocate singole componibili con i numeri selezionati. Quindi ha costi inferiori e permette di realizzare una vincita da almeno mille euro indovinando 5 numeri (tra i 6, 7, 8, 9 selezionati). Ma sono previsti anche gli abbonamenti: potete farlo per un massimo di 20 giocate, così da giocare per più giorni consecutivi. Così non avete l’ansia di fare la vostra giocata entro le 18.45 (e dalle 19.15 per l’estrazione Million Day del giorno successivo).

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 1 MARZO 2020

20 – 21 – 27 – 32 – 50

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



