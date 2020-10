Million Day/ Numeri vincenti di oggi 1 ottobre 2020

È passata esattamente una settimana dall’ultima maxi-vittoria al Million Day, registrata a Montecatini Terme, ed è tutto pronto per una nuova estrazione: appuntamento alle ore 19.00 per conoscere i cinque numeri vincenti di oggi, giovedì 1 ottobre 2020. Siamo alla ricerca del 124esimo vincitore milionario della storia del Million Day e sono in tanti a provarci, nella speranza di portarsi a casa il jackpot da 1 milione di euro. C’è tempo per effettuare le ultime scommesse: fino alle ore 18.45 sarà possibile compilare le ultime giocate in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’applicazione My Lotteries. Quindici minuti più tardi, alle ore 19.00 in punto, è prevista l’estrazione della combinazione vincente: a fondo pagina potrete trovare la cinquina dorata, ma in alternativa è possibile seguire l’estrazione in diretta su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 1 OTTOBRE 2020

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

MILLION DAY, LE STATISTICHE

Come dicevamo, manca davvero poco all’estrazione del Million Day e andiamo a conoscere quali sono le principali statistiche del gioco targato Lottomatica. Partiamo dai numeri frequenti, ovvero quelli estratti più spesso nell’ultimo periodo: la medaglia d’oro va al 2 con le sue 44 estrazioni. La medaglia d’argento spetta al 16 con le sue 42 estrazioni, mentre quella di bronza va divisa tra ben quattro numeri, tutti con 39 estrazioni: parliamo di 1, 11, 37 e 52. Infine, segnaliamo il poker 17, 28, 43 e 51 con 38 estrazioni. Passiamo adesso ai numeri ritardatari del Million Day, quelli che non vengono estratti da più tempo: in vetta alla classifica troviamo il 18, di cui non si hanno notizie da 57 giorni. Il 15 è latitante da 48 estrazioni, mentre il 23 manca all’appello da 47 turni. Il 44 non viene estratto da 42 giorni, mentre 35 e 54 vantano un ritardo rispettivamente di 36 e 33 estrazioni.

