Il Million Day con i suoi numeri vincenti torna anche oggi, 1 ottobre 2025: ecco l'estrazione delle ore 20:30 e le cinquine fortunate

Dopo l’estrazione delle ore 13:00 sta per tornare il Million Day con il classico appuntamento delle ore 20:30. Forse non tutti sanno che il gioco del milionario regala infatti due possibilità di vincita e la seconda arriva appunto all’ora di cena, ogni giorno, da lunedì a domenica. Come facciamo spesso e volentieri negli ultimi tempi, su questa pagina vogliamo provare a capire quanto vincere e come vincere giocando al Million Day. La prima cosa da sapere è che ci sono quattro diverse giocate, a cominciare dalla prima, la più classica: una schedina con cinque numeri del valore di due euro.

La seconda possibilità è riservata solo a coloro che giocano online, e si chiama giocata plurima: consiste nel giocare sempre cinque numeri ma con dieci giocate singole. Se invece ci recaste in ricevitoria a quel punto le giocate multiple a scendono a cinque. Infine l’ultima possibilità, quella del sistema che permette di giocare almeno sei numeri fino ad un massimo di nove, con costi che possono anche superare i 100 euro.

Nel caso in cui foste interessati a giocare nel modo più classico – che è anche quello meno rischio – a quel punto potrete ottenere da un minimo di due euro fino ad un massimo di un milione di euro. I due euro li otterremo con due numeri individuati mentre se ne azzecchiamo tre si ottengono 100 euro. Infine, 1.000 euro con quattro numeri giocati. A questo punto sapete come muovervi, vi basterà solo giocare: buona fortuna in vista dell’estrazione di questa sera del Million Day.

MILLION DAY E L’EXTRA MILLIONDAY: L’ESTRAZIONE DELLE ORE 20:30

Million Day: 11 – 35 – 44 – 48 – 49

Extra MillionDay: 3 – 30 – 39 – 50 – 52

