Million Day ed Extra MillionDay estrazione dei numeri vincenti di lunedì 1 settembre 2025: scopriamo le combinazioni fortunate del concorso delle ore 20:30

Quella di oggi potrebbe essere una giornata da segnare sul calendario per chi spera in un colpo di fortuna con le estrazioni di Million Day e Extra MillionDay, anche se ogni giorno questi concorsi offrono ai giocatori una chance unica di portarsi a casa un premio straordinario. Infatti, anche questa sera, alle 20:30, non mancheranno emozioni e aspettative, a tal riguardo è importante sapere come si verifica una schedina vincente e come funzionano esattamente questi concorsi.

Una volta avvenuta l’estrazione, potete scoprire subito se avete vinto il premio principale di un milione di euro o uno degli altri in palio. Raccogliamo le combinazioni fortunate in diretta, ma ci sono altre strade da percorrere per verificare le vostre schedine, a partire dall’applicazione My Lotteries, oltre al sito ufficiale del gioco, dove è presente un tool specifico per il controllo, a meno che non vogliate rivolgervi a un ricevitore di fiducia della vostra città.

Il discorso è sostanzialmente lo stesso per Extra MillionDay, perché è una versione ulteriore rispetto al gioco principale, una chance aggiuntiva di ottenere un premio se la prima va a vuoto: la partecipazione avviene in modo automatico, quando si attiva l’opzione, e per verificare l’estrazione non bisogna fare nulla di diverso rispetto a quanto sopra indicato.

Se la giocata è online, basterà accedere all’applicazione usata o al sito dove è stato aperto il conto gioco per scoprire il risultato, anche in mobilità, usando il proprio cellulare o pc.

ESTRAZIONE DI EXTRA MILLIONDAY DELLE ORE 20:30 E MILLION DAY

Million Day: –

Extra MillionDay: –