Quali sono i numeri vincenti del Million Day di oggi, 10 agosto 2025? Lo scopriremo alle ore 13:00, quando si terrà la prima estrazione

Il Million Day è pronto a regalare anche oggi, domenica 10 agosto 2025, i suoi ricchi premi, a cominciare dal più ambito, il bel milioncino di euro. Una vittoria che ti cambia la vita ed è quello che è successo al fortunato vincitore di Bellusco, località della provincia di Monza e Brianza, non troppo distante da Bergamo, dove lo scorso 4 agosto hanno appunto vinto un milione di euro.

Estrazione Million Day, numeri vincenti di oggi 9 agosto 2025/ Scopri le cinquine delle ore 20:30

Si tratta del primo vincitore di questo mese tipicamente di vacanze, nonché il primo dopo quasi 30 giorni dal precedente, quello del 15 luglio scorso in provincia di Benevento. 7, 10, 16, 33 e 54 sono stati i numeri giocati, anche se non sappiamo se abbiano puntato due euro o forse di più, magari con più schedine, in ogni caso la fortuna ha voluto baciare questo giocatore brianzolo ma chissà che il prossimo non sia uno di voi che questo pomeriggio si recherà nella ricevitoria più vicina per puntare i suoi cinque numeri fortunati al Million Day.

Million Day, numeri vincenti di oggi 9 agosto 2025/ L’estrazione delle ore 13:00

Speriamo che la vittoria di Bellusco sia la prima di una lunga serie e che ad agosto si possa ripetere quanto avvenuto a giugno, quando lo Stato ha assegnato un nuovo milione di euro praticamente ogni 5/6 giorni: niente male davvero.

MILLION DAY: SCOPRI I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13:00

Million Day: 3 – 8 – 13 – 36 – 54

Extra MillionDay: 2 – 16 – 19 – 37 – 43