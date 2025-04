Siete anche voi in trepidante attesa per scoprire quali siano i numeri vincenti del Million Day? Se la risposta è affermativa allora non vi resta che far scattare il conto alla rovescia in vista delle ore 13:00, il classico appuntamento con la prima delle due estrazioni giornaliere. I dieci numeri vincenti, suddivisi in due cinquine, saranno sorteggiati nel giro di breve tempo, e saranno associati ai due premi più ricchi.

Estrazione Million Day di oggi 9 aprile 2025/ Ecco i numeri vincenti delle ore 20:30

Da una parte ci sarà il milione di euro, mentre dall’altra ci saranno i 100mila euro degli extra Million Day, più tutti gli altri premi consolati fino ad un minimo di due euro qualora doveste individuare due numeri su cinque. Ovviamente vincere non è affatto facile viste le molteplici combinazioni previste (vi ricordiamo infatti che i numeri da indovinare vanno dall’1 al 55), ma fino a che resteremo fermi sul divano a fantasticare cosa poter vincere con un milione di euro, senza provare la fortuna, è certo che non vinceremo mai. Di conseguenza non vi resta che fare l’unica cosa sensata se voleste portavi a casa il ricco montepremi: individuare la ricevitoria a voi più vicina, e giocarvi i vostri cinque numeri fortunati, sperando che corrispondano a quelli che verranno sorteggiati per l’estrazione di oggi delle ore 13:00 del Million Day.

Estrazione Million Day, numeri vincenti 9 aprile 2025/ Le vincite e le cifre Extra delle ore 13:00

SCOPRI I NUMERI VINCENTI MILLION DAY DELLE ORE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay: