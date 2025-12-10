Quali sono i numeri vincenti di oggi, 10 dicembre 2025, del Million Day? Ecco l'estrazione delle ore 20:30 con le due cinquine fortunate

A esattamente 15 giorni dal 25 dicembre, che significa Natale, sono molti fra i giocatori del Million Day, coloro che sperano che il Million Day gli possa regalare qualche soldino in ottica regali natalizi, e proprio per questo anche oggi non si perderanno l’appuntamento con le ore 20:30. Per vincere bisognerà però fare più che gli scongiuri visto che, oltre ai calcoli probabilistici che vedono il “fare un 5” un evento decisamente raro e poco probabile, bisognerà fronteggiare la sfortuna nera, la classica “nuvoletta di Fantozzi”, che negli ultimi due mesi si è abbattuta sui giocatori del Million Day.

Dal 30 settembre ad oggi, infatti, sono stati solamente due i giocatori che sono riusciti a portarsi a casa un milione di euro, e scriviamo “solamente” in quanto in precedenza i vincitori erano stati molti di più, con una media di circa uno a settimana. In ogni caso, come vi ricordiamo, anche se non doveste vincere il super premio in palio potreste comunque accontentarvi di altre grandi vincite, come ad esempio i 100.000 euro degli Extra Million Day (comunque difficilissimi da ottenere), senza dimenticarsi le vincite associate al fare 4 o 3: come sempre, buona fortuna a tutti voi.

MILLION DAY E L’EXTRA MILLIONDAY ORE 20:30

Million Day: 21 – 24 – 33 – 44 – 49

Extra MillionDay: 4 – 20 – 23 – 38 – 50