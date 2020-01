Million Day/ Numeri vincenti di oggi 10 gennaio 2020

È fine settimana, ma per il Million Day non esiste pausa: dopo le ore 19 si attende come sempre l’estrazione odierna del gioco più giovane e più “semplice” di tutta Lottomatica. I numeri vincenti del 10 gennaio – appena estratti saranno disponibili qui sotto a fondo pagina – fanno attendere i giocatori di tutta Italia per poter piazzare quella vincita tanto attesa e che per altre 93 volte si è vista da febbraio 2018 fino ad oggi: l’ultimo grande “baciato” dalla Dea Benedata è arrivato da Mercato San Severino, in provincia di Salerno, e con la sua cinquina azzeccata ha potuto provare l’ebrezza di vedersi di colpo il conto in banca “aumentato” di un milione di euro. Cinque numeri da trovare tra l’1 e il 55, la modalità non cambia e neanche le possibilità: che sia in ricevitoria o online con l’App MyLotteries, le possibilità per stanare il Million Day sono sempre diverse e svariate e non attendono che essere sfruttate per piazzare la zampata vincente nella prima decade del 2020. Non ci resta che addentrarci nella lista dei premi e delle vincite, in attesa della grande estrazione di questa sera.

MILLION DAY DI OGGI: PREMI E VINCITE

Mentre i numeri estratti ieri per il Million Day, ovvero 1 – 29 – 36 – 38 – 44 – non hanno sortito alcun effetto milionario, va ricordato che la distribuzione dei premi del giovane gioco Lottomatica, seppure non paragonabile ai più ricchi Superenalotto e Sivincetutto Superenalotto, è assai invitante. Con la cinquina azzeccata per l’appunto è il Milione ad attendere il fortunato vincitore; se fossero 4 i numeri azzeccati, allora 1000 euro pronti per ogni giocatore, 50 euro invece per i 3 indovinati, 2 piccoli euro invece se azzeccano due numeri sui 5 disponibili. La modalità di gioco del Million Day non cambia: l’importo è sempre di un euro e bisogna scegliere 5 numeri tra 1 e 55. A cambiare invece è la giocata che potrebbe prevedere tanto quella il sistema Semplice quanto quello Integrale, fino anche quello Ridotto: modi diversi, anche con maggiori possibilità, ma sempre per andare alla caccia di quel Milione che manca dal 3 gennaio scorso.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 9 GENNAIO 2020

6 – 8 – 17 – 35 – 54

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



