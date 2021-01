MILLION DAY/ Estrazione numeri vincenti: la cinquina di oggi 10 gennaio 2021

Il Million Day ha appena svelato i suoi cinque nuovi numeri vincenti per l’estrazione di oggi 10 dicembre 2021. Cinque cifre che per qualche concorrente italiano rappresenteranno un cambio di vita radicale in quanto potrebbero portare alla fatidica vincita da un milione di euro! Per scoprire subito se si è trattata della giocata fortunata, sarà necessario occuparsi prontamente del doveroso controllo.

Quindi, schedina tra le mani, non vi resta che verificare se i numeri giocati sono gli stessi comparsi poco sotto nella combinazione appena estratta. Per un controllo ancora più accurato, ci sono diverse modalità attraverso le quali procedere per verificare se la giocata odierna ha avuto o meno esito positivo. Coloro che hanno giocato online, ad esempio, potranno controllare l’eventuale vincita collegandosi alla home del sito Million Day ed attendendo l’animazione delle 19.00, sotto la quale, oltre alla cinquina estratta comparirà anche l’esito della propria giocata. In alternativa, spazio all’app Lotto per una verifica ulteriore oppure alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset per spazzare via ogni dubbio. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 10 GENNAIO 2021

18 – 23 – 24 – 48 – 50

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Riparte un nuovo appuntamento all’insegna del Million Day, la lotteria a premi fissi targata Lottomatica che ci terrà compagnia anche nel giorno di domenica, oggi 10 gennaio 2021. La fortuna tornerà a baciare qualche fortunato concorrente che spera di diventare il nuovo milionario italiano? Come ci ricorda Agipronews, sono già due le vincite realizzate ad oggi, dall’inizio del nuovo anno. I due milionari sono stati localizzati a Marino, in provincia di Roma ed a Pesato e con loro il numero di fortunatissimi concorrenti, dal 2018 ad oggi, è volato a 148!

Dalla sua nascita ad oggi, inoltre, il Million Day ha distribuito un totale di 310 milioni di euro, da Nord a Sud dell’Italia, contribuendo a cambiare o anche solo migliorare la vita di molti italiani. Questo perchè occorre sempre ricordare che oltre alla vincita da un milione di euro realizzabile centrando i cinque numeri della combinazione, ce n’è anche una da mille euro, altrettanto interessante, realizzabile con il “4”. Archiviato il primo e secondo premio, ci sono poi le vincite minori con “3” da 50 euro ed infine con “2” da 2 euro.

MILLION DAY, LE TIPOLOGIE DI GIOCATA

E’ già caccia al nuovo milionario grazie al Million Day di oggi 10 gennaio 2021. Prima di scoprire quali saranno i numeri vincenti della nuova estrazione, quali sono le regole per tentare di essere baciati dalla Dea Bendata? Intanto ricordiamo che per giocare al Million Day è estremamente semplice dal momento che sarà sufficiente mettere a segno nella propria schedina di gioco tutti e cinque i numeri estratti, scelti da una rosa da 1 a 55. Il costo di ogni giocata singola è pari a 1 euro ma ci sono altre modalità: plurima e sistemica. Nel caso di giocata plurima, questa consiste nel mettere in gioco, nella medesima schedina del Million Day, fino a 10 giocate singole, con possibilità di abbonarsi a più concorsi per un massimo di 5 estrazioni.

Per i più temerari c’è poi la possibilità di eseguire una giocata sistemica compilando una combinazione da 6 a 9 numeri, da 6 a 126 giocate singole e con possibilità di abbonarsi a più concorsi fino a un massimo di 5 estrazioni. L’estrazione quotidiana del Million Day è fissata alle ore 19.00 e si può giocare ogni giorno fino alle 18.45 per poi riprendere alle 19.05 per l’estrazione del giorno seguente.



