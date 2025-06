Torna immancabile il doppio concorso giornaliero del Million Day, che ogni volta si accompagna anche alla sua correlata versione Extra, che garantisce una seconda chance con la sorte nel caso in cui la prima non sia andata come effettivamente speravate, con le effettive estrazioni dei numeri vincenti che confermano la loro consueta uscita allo scoccare delle ore 13:00 e poi nuovamente alle ore 20:30, per chiudere (speriamo!) in bellezza questa giornata: qui il nostro intento sarà quello di riportarvi la primissima combinazione estratta nel Million Day di oggi, aggiornando questo stesso articolo poco dopo il sorteggio delle 13, mentre in un secondo pezzo che pubblicheremo più tardi seguiremo in diretta anche il secondo sorteggio.

Million Day, numeri vincenti di oggi 9 giugno 2025/ L’estrazione delle ore 20:30

Dato che l’unico effettivo requisito per cercare di incassare la vostra vincita potenzialmente milionaria è ovviamente quello di indovinare tutti — o comunque anche solo una parte, ma dicendo addio al citato premio milionario — i numeri vincenti di oggi del Million Day, ovviamente la cosa più importante per voi, carissimi lettori, sarà quella di piazzare e validare le vostre schedine: per farlo avrete fino allo scoccare delle ore 12:50, ed è veramente semplicissimo, perché dopo aver scelto i vostri cinque numeri fortunati, vi basterà pagare l’euro di scommessa e sarete prontissimi per l’attesa dei numeri che verranno estratti nel primissimo pomeriggio!

Million Day, numeri vincenti di oggi 9 giugno 2025/ L’estrazione delle ore 13:00