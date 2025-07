Quali sono i Million Day, i numeri vincenti di oggi? Lo scopriremo su questa pagina, scoprendo le prime cinquine fortunate di oggi

Stiamo per scoprire insieme quali saranno i numeri vincenti del Million Day, le prime cinquine fortunate di questo giovedì 10 luglio 2025. Siamo quasi arrivati al giro di boa dell’estate, ma chissà che il resto della bella stagione non possa svoltare decisamente grazie ad una bella vittoria al Million Day. Alle ore 13:00 si scopriranno le carte, con il pallottoliere che restituirà come sempre le due cinquine fortunate, i dieci numeri che valgono oro, o meglio, un milione di euro o male che vada centomila euro.

Million Day, estrazione oggi 9 luglio 2025/ Numeri vincenti delle ore 20:30: le cinquine e le vincite Extra

Si tratta di un bel gruzzoletto ma nessuno in questo settimo mese dell’anno è ancora riuscito ad assicurarselo. Dopo la scorpacciata di giugno non c’è ancora alcun nuovo milionario grazie al Million Day in Italia, di conseguenza aspettiamo fiduciosi che prima o poi un grande vincitore arriverà, magari proprio grazie ai nostri numeri che vi segnaliamo quasi ogni giorno.

Million Day di oggi 9 luglio 2025/ Le cinquine dei numeri vincenti dell’estrazione delle ore 13:00

In attesa dell’estrazione delle ore 13:00 non dovrete fare altro che iniziare a pensare a quanto volete giocare e su quali numeri puntare. Ricordatevi solamente due regole fondamentali: ogni schedina costa due euro, di conseguenza più combinazioni da giocare e più spenderete. Secondariamente, potrete scegliere cinque numeri compresi dall’1 al 55, quindi se avete pensato all’80 o al 90 da giocare, cambiate piano.

MILLION DAY: SCOPRI L’ESTRAZIONE DELLE ORE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay: