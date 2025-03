Avvicinandoci sempre di più al traguardo delle ore 20:30 di questo lunedì 10 marzo 2025 possiamo anche iniziare a tenere gli occhi puntati sull’ormai imminente sorteggio del Million Day e dell’Extra MillionDay che si terrà esattamente allo scoccare di quell’orario senza nessun tipo di ritardo: la posta in gioco è sempre altissima perché come di consueto non mancherà quel bottino incredibile da un milione di euro che potreste vincere indovinando tutta la combinazione del Million Day che scopriremo assieme quando sarà arrivata l’ora X; così come nella versione Extra di questo partecipatissimo concorso il premio massimo ammonterà a dei comunque ottimi 100mila euro che pur essendo ben inferiori al milione certamente male non potranno fare!

Million Day, numeri vincenti di oggi 10 marzo 2025/ L’estrazione delle ore 13:00

Visto che di premi del Million Day abbiamo parlato fino ad ora, vale la pena ricordare che questo 2025 ha già riservato alcune interessanti sorprese ai tanti giocatori che quotidianamente partecipano al concorso: dal punto di vista del milione, sono stati già ben 7 quelli assegnati dal primo gennaio ad oggi (il primo il 12 gennaio, l’ultimo il 25 febbraio) portando il totale complessivo a 325; mentre per quanto riguarda i 100mila, lo storico delle vincite ne segnala in totale 2 vinti tra il 5 e il 29 gennaio, con un totale complessivo che in questo caso ammonta a 58!

Numeri vincenti Million Day, oggi 9 marzo 2025/ Estrazione delle cinquine delle ore 20:30

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day:

Extra MillionDay: