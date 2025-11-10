Million Day ed Extra MillionDay, i numeri vincenti del concorso di lunedì 10 novembre 2025: le combinazioni fortunate delle ore 13:00

Proseguendo in questo già fortunato mese di novembre, proprio oggi – con il consueto doppio appuntamento tra quello pomeridiano e quello serale – tornerà ancora una volta il Million Day che potrebbe confermare quella serie fortunata di vincite milionarie che ci sta accompagnando (appunto!) dall’inizio del mese: per ora, infatti, sono già stati ben due i nuovi milionari incoronati dal Million Day nell’arco di appena 9 giorni e 18 concorsi; tra i quali c’è anche il 350esimo vincitore dal lancio del gioco – che risale al 2018 – a questa parte!

Seppur novembre sembri essere un mese piuttosto fortunato per il Million Day, però, è bene anche precisare che lo stesso non possiamo dirlo per l’anno 2025 visto che nell’arco di dieci mesi sono stati assegnati appena 16 premi da un milione di euro: guardando indietro agli ultimi anni prima di questo, infatti, notiamo che il totale delle vincite è stato sempre superiore alle 35 unità complessive, con i record assoluto segnati tra il 2020 e il 2021 con addirittura 54 vincite per ognuno dei due anni.

MILLION DAY E L’EXTRA MILLIONDAY: L’ESTRAZIONE DELLE ORE 13:00

Million Day: 4 – 23 – 28 – 33 – 52

Extra MillionDay: 3 -26 – 44 – 48 – 55