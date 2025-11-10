Million Day ed Extra MillionDay, i numeri vincenti del concorso di lunedì 10 novembre 2025: le combinazioni fortunate delle ore 20:30

È la seconda volta per questa giornata di lunedì 10 novembre 2025 in cui tutti voi carissimi lettori che volete provare a portarvi a casa un interessantissimo bottino – potenzialmente, addirittura, da un milione di euro – dovrete e potrete pensare all’estrazione del Million Day, già portatore di un primo concorso che si è tenuto pochi secondi dopo lo scoccare dell’una di pomeriggio e che alle otto e mezza ci regalerà una seconda – sempre imperdibile – combinazione: un appuntamento per moltissimi imperdibile, ma che se aveste perso potrete tranquillamente recuperare domani con i nuovi appuntamenti dedicati al Million Day!

Senza pensare ancora a domani, per ora vi conviene rimanere – specialmente nel caso in cui abbiate una schedina del Million Day valida per questa sera tra le mani – saldamente ancorati alla serata di oggi, con noi che (come spesso facciamo in questi appuntamenti!) vi auguriamo tutto il meglio che potreste desiderare dall’estrazione; invitandovi, però, anche a stare attenti e concentrati quando verrà il momento di controllare la vostra schedina!

MILLION DAY E L’EXTRA MILLIONDAY: L’ESTRAZIONE DELLE ORE 20:30

Million Day:

Extra MillionDay: