Facciamo il punto sul Million Day scoprendo i numeri vincenti dell'estrazione delle ore 20:30 di oggi, venerdì 10 ottobre 2025

Siamo pronti anche questa sera a scoprire i nuovi numeri vincenti del Million Day. Alle ore 20:30 ci sarà la classica seconda estrazione di questo venerdì 10 ottobre 2025, durante la quale scopriremo i dieci numeri che valgono 1,1 milioni di euro, leggasi cinque da un milione più altri cinque – associati al concorso Extra Million Day – dal valore di 100.000. La prima cosa che facciamo, come ormai da tradizione, è andare a spulciare il sito ufficiale del gioco per capire se vi siano dei nuovi vincitori.

Dopo l’exploit di settembre, con ben cinque fortunati che si sono portati a casa il milione di euro, nel corso di ottobre la fortuna deve ancora girare; di conseguenza, l’elenco è ancora vuoto. Non è da escludere, però, che la lista si possa aggiornare a brevissimo, già appunto dopo l’estrazione delle ore 20:30, magari giocandosi i famosi “ritardatari”, quei numeri che mancano all’appello da più estrazioni e che potrebbero fare gola a coloro che credono nella legge dei grandi numeri.

Dovreste quindi puntare sul 12, che manca da 24 estrazioni, mentre il 23 latita da 25. Occhio anche al 14, assente ingiustificato da 33 giocate, mentre il 28 non si vede dalle parti del Million Day da 38 estrazioni. Il re indiscusso resta comunque l’1, il primo dei 55 numeri giocabili, che non viene sorteggiato da ben 65 turni. Cosa fare, quindi? Forse sarà il caso di giocarli o magari di evitarli come la peste: a voi la scelta.

L’ESTRAZIONE DELLE ORE 20:30

Million Day: 6 – 12 – 23 – 34 – 35

Extra MillionDay: 9 – 21 – 22 – 37 – 5