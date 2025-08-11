Million Day ed Extra MillionDay, i numeri vincenti del concorso di lunedì 11 agosto 2025: le combinazioni fortunate delle ore 13:00

Torna oggi – come tutti gli altri giorni dell’anno – la possibilità di provare a vincere un incredibile premio dal valore di un milione di euro grazie ai cinque numeri vincenti del Million Day che ci verranno consegnati dalla Dea Bendata in ben due differenti sorteggi: il primo servirà a rompere a metà la monotonia di questo ennesimo – caldissimo – lunedì lavorativo, con l’annuncio dei numeri atteso per lo scoccare delle ore 13:00 in punto; mente il secondo farà da chiudi fila di questa giornata, con la seconda cinquina vincente del Million Day che verrà annunciata pochissimi secondi dopo le ore 20:30 di questa sera!

Ovviamente visto che alle 13 difficilmente potrete staccarvi dal lavoro per seguire la diretta dell’estrazione del Million Day, a farlo ci penseremo noi che poi vi riporteremo tutti i numerini odierni (ovviamente includendo anche quelli della versione Extra del concorso, che si tiene immediatamente dopo quella principale) tra queste stesse righe che vi consigliamo di tenere aperte in modo da non perderle di vista; così come lo stesso faremo anche alle 20:30, solo che in un secondo articolo che verrà pubblicato nel corso del pomeriggio e aggiornato – naturalmente – dopo l’effettiva estrazione!

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay: