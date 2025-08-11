Million Day ed Extra MillionDay, i numeri vincenti del concorso di lunedì 11 agosto 2025: le combinazioni fortunate delle ore 20:30

Sono quasi pronte le seconde combinazioni di numeri vincenti di oggi – naturalmente lunedì, l’11 agosto 2025 – del Million Day ed Extra MillionDay, come sempre protagoniste dell’ultimissimo sorteggio da parte della Dea Bendata di questa giornata e sempre associati al desideratissimo e ricercatissimo premio da un milione di euro che rappresenta una sorta di unicum per questo concorso: l’appuntamento per voi che avete già tra le mani la vostra schedina è fissato per le ore 20:30; mentre il luogo in cui dovremo trovarci sarà ovviamente questo, aggiornato solamente dopo che il Million Day farà il suo corso per permettevi di scoprire rapidamente le combinazioni odierne!

Complessivamente, prima di salutarvi vogliamo ricordarvi che oltre alla giocata classica che vi permetterà di vincere – con tutti i numeri indovinati – un milione di euro tondo, potrete anche optare per la giocata sistemistica: in questo caso potrete scegliere fino a 9 numeri rispetto ai 5 massimi della classica, con il doppio vantaggio di aumentare le vostre chance di vincita e l’eventuale premio che potreste portarvi a casa, fino a un massimo di 1 milione e 23mila euro; tutto – però – a costi leggermente superiori.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day: 5 – 19 – 27 – 29 – 40

Extra MillionDay: 18 – 26 – 31 – 41 – 47