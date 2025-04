Il Million Day con la nuova estrazione di oggi, giovedì 11 aprile 2025, sta arrivando: quali saranno i numeri fortunati e vincenti? Lo scopriremo subito dopo le ore 20:30, quando si terrà la consueta seconda estrazione quotidiana, con le due cinquine. Quanto valgono? Una varrà ben un milione di euro, mentre gli extra Million Day valgono centomila euro. Si spera quindi che una delle due cinquine corrispondano a quelle vincenti, ma eventualmente ci accontentiamo anche del quattro, che ci potrebbe garantire qualche migliaia di euro.

Ma come sempre c’è prima uno step fondamentale, ovvero, sceglierei i numeri su cui puntare i nostri euro. Quali possiamo giocarci quindi? Vediamo qualcuna delle nostre cinquine, a cominciare da questi cinque numeri “classici”, ovvero, la data odierna. Vediamo quindi l’11, il 4, poi il 20, il 25 e infine un quinto numero che potrebbe essere uno a scelta fra il 5 (25-20) o il 45 (20+25). Per un’altra cinquina scegliamo invece il 16, il 24, il 36, il 47 e infine il 52. Occhio poi a quest’ultima cinquina, sperando che sia quella vincente: partiamo dal 7, poi prendiamo il 19, spazio poi al 25, quindi il 28, e infine il 47. Come sempre chi ci segue sa cosa deve fare: scegliere i numeri che più gli aggradano e andarseli a giocare per l’estrazione del Million Day delle ore 20:30.

