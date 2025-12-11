E' tutto pronto per andare a scoprire quali sono i numeri vincenti del Million Day di oggi, giovedì 11 dicembre 2025, con le due cinquine fortunate
Per la cinquina consigliata oggi per il Million Day ore 13:00 siamo partiti dal numero 1 (bambino nella smorfia), visto che oggi nel 1946 viene fondata per la prima volta l’Unicef, associazione umanitaria che opera in tutto il mondo, a fianco appunto dei più piccoli. Proseguiamo con il numero 6 che indica invece la luna, visto che l’11 dicembre del 1972 si verificò la missione della Nasa Apollo 17, portando gli ultimi due uomini della storia a camminare sul nostro satellite.
Il 27 indica invece la pace, visto che oggi, nel 1964, venne assegnato il premio Nobel a Martin Luther King, per la sua lotta in difesa delle minoranze afroamericane oltre oceano. Da segnalare anche il 54, che indica la montagna nella smorfia moderna, visto che oggi è la giornata internazionale dei monti, e infine, il 25, l’anno al momento in vigore, giunto agli sgoccioli.
La nostra cinquina da giocare oggi al Million Day sarà quindi formata da 1, 6, 25, 27 e infine 54: se vi piace sapete come procedere, vi basterà recarvi nella ricevitoria più vicina a voi o eventualmente giocare online tramite l’applicazione ufficiale o l’app dedicata, per una partita online decisamente immediata.
