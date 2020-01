MILLION DAY/ Numeri vincenti oggi 11 gennaio 2020: la combinazione

Come individuare i numeri vincenti al Million Day? Non c’è, ovviamente, una tecnica per presagire quali saranno i numeri della fortuna, ma tante persone si affidano alla cabala e, soprattutto, alle statistiche. Quali sono, ad esempio, i numeri ritardatari al Million Day? Il latitante per eccellenza è il numero 47, che non viene estratto da ormai 33 giocate. Subito dopo troviamo il numero 18, assente da 28 estrazione. A completare il podio c’è il numero 49, che non viene estratto da 27 giocate. Ma l’elenco dei ritardatari eccellenti comprende anche il 31 (23 estrazioni) e 30 (22 estrazioni), mentre sono tre i numeri assenti da 16 estrazioni: parliamo di 45, 13 e 12. Passando ai numeri frequenti, invece, l’1 compare ormai per 47 estrazioni, seguito dal 43 (43 estrazioni), dal 8 (42 estrazioni) e dal tandem 53-6 (41 estrazioni). Quattro numeri per 40 estrazioni: parliamo di 50, 44, 40 e 35. (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 11 GENNAIO 2020

2 – 23 – 30 – 31 – 37

MILLION DAY, ATTESA PER I NUMERI VINCENTI DI SABATO 11 GENNAIO 2020

E’ tutto pronto per una nuova estrazione del Million Day: anche oggi, sabato 11 gennaio 2020, continuerà la caccia al colpo grosso con l’obiettivi di diventare milionari. A partire dalle ore 19.00 in punto sarà possibile consultare a nella nostra pagina i 5 numeri vincenti che potrebbero consentire la vincita di un milione di euro, basti pensare a quanto è recentemente accaduto nel salernitano, precisamente a Mercato San Severino. Giocare al Million Day è semplicissimo: l’importo di ciascuna giocata è fisso a 1 euro ed è possibile scegliere 5 numeri tra 1 e 55 compresi. E anche possibile sperimentare una giocata plurima, che consente di inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri e al costo di 1 euro. Senza dimenticare la giocata “sistemistica”, che permette di scegliere da 6 a 9 e selezionare la tipologia di sistema tra integrale (sviluppa tutte le possibili singole) e ridotto (ne sviluppa solo un parte). Dove giocare il Million Day? E’ possibile giocare in ricevitoria, con l’App Lotto e online con un conto gioco.

MILLION DAY, COME FUNZIONA E PREMI

L’estrazione dei numeri vincenti del Million Day sarà visibile in ricevitoria, su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset, oltre che sul nostro sito. Tutti, ovviamente, puntano a vincere 1 milione di euro, cifra che rappresenterebbe una vera e propria svolta nella vita. Ma attenzione anche agli altri premi, che variano in base alla quantità dei numeri indovinati e alla quantità di numeri giocati che varia a seconda della modalità di gioco scelta. Con la classica giocata da 5 numeri, la più utilizzata dai giocata, è possibile vincere 1000 euro con quattro numeri azzeccati, 50 euro con tre numeri azzeccati e 2 euro con due numeri azzeccati. Non ci resta ora che attendere e conoscere quali sono i numeri vincenti per oggi, sabato 11 gennaio 2020: è possibile giocare e tentare la fortuna fino alle ore 18.45: in bocca al lupo a tutti!



