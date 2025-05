Il Million Day e tutti i suoi numeri vincenti sta per ritornare. Alle ore 20:30 scopriremo le nuove cinquine fortunate, le nuove cifre del valore massimo da un milione di euro, con la speranza di poter chiudere in bellezza questa domenica 11 maggio 2025, festa della mamma. Ce la faremo a sbancare tutto e vincere il super premio? Difficile dirlo ma almeno bisogna provarci, di conseguenza bisogna prepararsi qualche numero da giocare.

Million Day, estrazione oggi 11 maggio 2025/ Numeri vincenti e doppia cinquina delle ore 13

Ricordatevi che per ogni cinquina si spendono due euro, di conseguenza fate bene i vostri calcoli su quale cifra voleste investire sul gioco. Dopo averci meditato potreste prendere spunto dalle nostre cinquine da giocare, come ad esempio i cinque numeri della data odierna, leggasi 5 di maggio, 11 come il giorno, 20 e 25 per l’anno e infine 45, come somma fra 20 e 25. Un’altra cinquina potrebbe essere invece formata dai numeri subito precedenti la prima cinquina, quindi 4, 10, 19, 24 e infine 44. Concludiamo questo nuovo focus sui numeri vincenti del Million Day per l’estrazione delle ore 20:30 con la cinquina formata da 28, 33, 39, 41 e infine 47: speriamo che oggi sia la volta buona e che possiate a giudicarvi il gran malloppo, o per lo meno, portarvi a casa comunque qualche premio.

Million Day, estrazione di oggi 10 maggio 2025/ Numeri vincenti delle ore 20:30

SCOPRI I NUMERI VINCENTI MILLION DAY DELLE ORE 20.30

Million Day:

Extra MillionDay: