Si apre una nuovissima giornata – ovviamente quella di oggi, martedì 11 marzo 2025 – che ci permetterà ancora una volta di misurarci con i sempre apprezzatissimi concorsi del Million Day e dell’Extra MillionDay che per l’ennesima volta torneranno protagonisti di due imperdibili appuntamenti dai quali potreste uscire – fermo restando che la fortuna dovrà essere dalla vostra parte – letteralmente milionari grazie a quell’ambitissimo premio da un milione di euro garantito a chiunque indovini una delle due cinquine giornaliere: sia che partecipiate al concorso delle 13:00, sia che scegliate quello delle 20:30 – infatti – il premio in palio nel Million Day non cambierà di una virgola, garantendovi – appunto – la bellezza di un milione di euro dal quel (purtroppo) dovrete ancora sottrarre le tasse.

Nel caso in cui riusciate ad essere i titolari del milionario bottino in palio nel Million Day, vi ricordiamo che per portarvelo concretamente a casa non potrete semplicemente recarvi in una ricevitoria Sisal come – invece – potreste fare per qualsiasi altra vincita: sarà infatti necessario prendere appuntamento in una qualsiasi filiale della Banca Intesa Sanpaolo portando con voi la schedina vincete (che dovrà essere perfettamente conservata), l’Iban di un conto corrente e voi intestato e un documenti che attesti la vostra identità.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay: