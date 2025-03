La Dea Bendata è prontissima a fare irruzione nella nostra vita e – speriamo – nelle nostre case con il secondo appuntamento di questo martedì 11 marzo 2025 con il Million Day e l’Extra MillionDay che alle ore 20:30 in punto ci intratterranno con un nuovissimo concorso che potrebbe (ed ovviamente è la nostra sempre ferma speranza!) riportare il bottino da un milione di euro nelle tasche di qualche fortunatissimo giocatore: nel momento in cui verranno annunciati i numeri vincenti del secondo appuntamento odierno del Million Day ovviamente ve li riporteremo tra queste righe, accompagnandovi verso l’eventuale bottino che potreste aver incassato grazie ad una scommessa particolarmente fortunata piazzata nel pomeriggio!

Proprio in tal senso, vi ricordiamo che il Million Day è l’unico tra i tanti giochi quotidiani e settimanali organizzati dall’Agenzia Dogane e Monopoli a permettervi di piazzare scommesse fino a 10 minuti prima dell’effettivo sorteggio, che nel caso di quello serale di cui stiamo parlando tra queste righe sono le ore 20:20; mentre in linea generale vi ricordiamo che vi basterà scegliere cinque numeri compresi tra l’1 e il 55 e pagare solamente un euro per cercare di essere tra i già tanti vincitori del ricercatissimo premio dal valore di un milione di euro al quale accennavamo già prima!

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day:

Extra MillionDay: