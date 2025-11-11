Million Day ed Extra MillionDay, i numeri vincenti del concorso di martedì 11 novembre 2025: le combinazioni fortunate delle ore 13:00

È nuovamente tempo in questa giornata di martedì 11 novembre per il Million Day che – come sempre – tornerà per regalarci due fantastiche occasioni in cui tentare di mettere le mani su uno dei suoi tantissimi interessanti premi, accompagnato anche dall’immancabile versione Extra che potrebbe riuscire a strappare un sorriso a tutti coloro che rimarranno delusi dal primo sorteggio: entrambi gli appuntamenti targati Million Day si terranno a ridosso dell’una di pomeriggio e delle otto e mezza di sera; ma qui la nostra attenzione sarà posta solamente sul primo dei due sorteggi!

Di utile da ricordare a chi tra voi sta valutando se partecipare o meno alla versione Extra del Million Day c’è soprattutto il tema dei premi: la partecipazione, infatti, scatta nel caso in cui il sorteggio classico non sia andato come previsto, permettendovi di mettere le mani su qualche bottino (per così dire) secondario, tra i 100mila che sostituiscono l’allettante milione e altri premi che oscillano tra i 4 e i mille euro, raddoppiando – in alcuni casi – i corrispondenti previsti nel primo sorteggio!

MILLION DAY E L’EXTRA MILLIONDAY: L’ESTRAZIONE DELLE ORE 13:00

