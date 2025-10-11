Alle ore 13:00 il Million Day tornerà con i suoi numeri vincenti e le due cinquine fortunate: scopriamo tutte le cifre estratte

Il Million Day, con i suoi numeri vincenti e le due cinquine fortunate, torna puntuale anche oggi, in questo sabato 11 ottobre 2025. L’orario non cambia: le 13:00, quando si terrà la prima delle due giocate che ogni giorno accompagnano i giocatori del Million Day. Anche oggi vogliamo portare avanti una “tradizione” che dura da qualche giornata, ovvero scoprire quali sono quei numeri più frequenti, quelli maggiormente estratti, cifre che potrebbero quindi essere giocate con la speranza che anche oggi, con l’estrazione delle ore 13:00, possano venire sorteggiati.

Il sito ufficiale del Million Day precisa che i “frequenti” si intendono negli ultimi 365 giorni; di conseguenza, hanno ancora più valenza, a cominciare dal 35, uscito per 186 estrazioni. Il 52 è invece a quota 192, mentre il 17 è uscito due volte in più, sorteggiato 194 volte. Saliamo a quota 195 per il 25, mentre in vetta troviamo il 54 con 214 estrazioni.

Tenendo conto che, su 365 giorni, vi sono 730 estrazioni e che il 54 è uscito 214 volte, parliamo di quasi una estrazione su tre: non male. Vediamo anche i più frequenti del gioco Extra Million Day, che permette di vincere fino a 100.000 euro, e cominciamo sempre dal basso con il 48, estratto 183 volte. A quota 184 troviamo invece il 18, mentre il 19 è stato sorteggiato nell’ultimo anno in 186 giocate, così come il 41. Infine, troviamo il 6, il re dei “frequenti” dell’Extra Million Day, con 191 estrazioni.

ESTRAZIONE MILLION DAY ED EXTRA: SCOPRIAMO I NUMERI DELLE 13:00

