Million Day ed Extra MillionDay, i numeri vincenti del concorso di martedì 12 agosto 2025: le combinazioni fortunate delle ore 13:00

Come in ogni altra giornata dell’anno che si rispetti, con l’inoltrarsi di questo martedì 12 agosto 2025 si avvicina anche l’appuntamento con i primissimi numeri vincenti odierni del Million Day e dell’Extra MillionDay che verranno – rispettando il consueto programma – estratti allo scoccare delle ore 13 in punto, anticipando di sette ore e mezza le altre due combinazioni serali: queste ultime, infatti, saranno protagoniste di un concorso che si terrà alle 20:30 con il Million Day che spezzerà a metà il lunghissimo viaggio tra i numerini di tutti i vari concorsi lottiferi e quelli dell’Eurojackpot che inizieranno a fare la loro comparsa dalle ore 20 e ci intratterranno fino alle 21!

Dato che per molti potrebbe fare comodo ricordarlo, sappiate che se voleste fare un secondo controlli sui numeri vincenti di oggi del Million Day (cosa che noi vi consigliamo ogni volta) potrete facilmente utilizzare il sito dell’Agenzia Dogane e Monopoli che li riporterà non appena verranno sorteggiati; oppure anche quello ufficiale del concorso: qui, in particolare, troverete nella homepage anche un comodo sistemino nel quale inserire il codice della vostra schedina e la data del concorso per scoprire se siete riusciti ad accaparrarvi qualche premio!

