Million Day ed Extra MillionDay, i numeri vincenti del concorso di martedì 12 agosto 2025: le combinazioni fortunate delle ore 20:30

In un martedì 12 agosto 2025 affollatissimo – come sempre accade nel secondo giorno della settimana – di concorsi, è importante tenere anche sempre un occhio fissato sul Million Day e sul collegato Extra MillionDay che darà a tutti voi carissimi lettori in cerca di un’occasione per cambiare completamente la vostra vita la possibilità di portarvi a casa un incredibile bottino da un milione di euro: per farlo – come ben saprete o immaginerete – tutto ciò che dovrete fare è scegliere la vostra combinazione fortunata e sperare che corrisponda con quella vincente del Million Day che verrà estratta allo scoccare esatto delle ore 20:30 di oggi!

Contestualmente, vi ricordiamo che nel pomeriggio – come sempre alle ore 13:00 – si è tenuto anche un primissimo sorteggio di numeri relativi al Million Day che abbiamo seguito tutti assieme nell’apposita diretta che abbiamo pubblicato qualche ora fa: per verificare se la vostra schedina è relativa e quello o quest’altro concorso, vi basterà controllarla per vedere che orario riporta sul ticket che vi è stato consegnato dall’addetto del punto scommesse; oppure – semplicemente – ricordarvi se l’avete compilata prima o dopo le ore 13!

