E’ giunta l’ora del Million Day anche oggi. In questo sabato 12 aprile 2025, ultimo weekend prima del lungo ponte di Pasqua, scopriremo quali saranno i numeri vincenti della primissima estrazione, quella delle ore 13:00. Un appuntamento classico, quasi un must per tutti coloro che ci seguono e che giocano spesso e volentieri a questo amatissimo concorso a premi che arrivare a regalare fino a 1,1 milioni di euro, suddivisi fra due ricchissimi primi rispettivamente di un milione e di centomila euro.

Vincere purtroppo non è facile e se avessimo la formula magica ve la sveleremmo, ma vi basta sapere che bisognerà giocarsi cinque numeri e ovviamente individuare i cinque estratti. L’unico paletto è rappresentato dai numeri da scegliere, che non potranno essere dal 56 al 99, quindi dall’uno al cinquantacinque. Tutto facile no? Sicuramente più a dirsi che a farsi visto che le combinazioni sono svariate, non le abbiamo contate tutte ma sono moltissime le varie estraibili di conseguenza è necessario che quando andremo a giocare sarà proprio il nostro giorno, che la Dea bendata guardi proprio in faccia a noi. Chissà che questo sabato 12 aprile 2025, e l’estrazione delle ore 13:00 del Million Day, non tocchi proprio a noi vincere.

