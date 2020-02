Million Day/ Numeri vincenti oggi 12 febbraio 2020: la combinazione

NUMERI VINCENTI 12 FEBBRAIO, MILLION DAY

Li stavate aspettando ed allora eccoli qui (sotto a fondo pagina) i numeri vincenti del Million Day del 12 febbraio 2020: 5 numeri, semplici semplici, che possono svoltare per davvero la settimana, altro che Coppa Italia imminente o nostalgia per la fine di Sanremo. Sempre rimanendo nell’area “ludica” (di drammi nel mondo ve ne sono e anche troppi, bisogna sempre ricordarsi le priorità e i toni utilizzati), il Million Day può davvero rappresentare un punto di svolta per l’anno appena cominciato. Quella cinquina vincente e il milione di euro in palio fanno gola ovviamente e la speranza è che qualche affezionato lettore del Sussidiario possa scoprire con gioia la propria vincita leggendo qui da noi i numeri estratti del Million Day: sul portale Lottomatica e sull’App My Lotteries potete poi rispolverare tutte le vincite passate e le quote dell’estrazione odierna, ma intanto il bivio è sempre lo stesso. Poco prima di cena, con smartphone in mano e con i numeri del Million Day qui a fondo pagina: allora, avete fatto centro?

NUMERI FREQUENTI MILLION DAY

Con i numeri vincenti del Million Day appena usciti e rintracciabili qui a fondo pagina un’idea possibile di cosa vi attende nelle prossime ore potreste averla: festeggiare come non mai per il milione di euro guadagnato oppure, come purtroppo è più “ipotizzabile” per la legge dei grandi numeri, una delusione mista a rabbia per non aver azzeccato i 5 numeri vincenti di Lottomatica. Unico antidoto, oltre a non disperarsi perché vi sono cose ben più importanti nella vita, è provare a pensare ai prossimi nuovi 5 “speranzosi di vittoria” da giocarsi domani: per farlo un’utile consiglio risiede nella possibilità di poter sfidare la Dea Bendata sul suo campo. Ecco allora la lista dei numeri frequenti estratti dal Million Day fin dalla sua fondazione fino ad oggi: chi l’ha detto infatti che bisogna puntare solo sui numeri “mancanti”, qualche volta si può ragionare per assurdo e osare cifre più “frequenti” per provare a cogliere in fallo la fortuna. Su tutti è il numero 1 ad essere maggiormente “testato” con 45 estrazioni, appena davanti al 35 uscito 43 volte mentre 10 e 9 si sono già visti per 42 estrazioni passate; la classifica continua poi con 40 e 6 già estratti per 41 volte, mentre 44, 3 e 50 sono comparsi già 39 estrazioni precedenti.

CONCORSO MILLION DAY: CI SARANNO DEI VINCITORI STASERA?

È mercoledì sera, un giorno come tanti direte voi, eppure una vincita al Million Day potrebbe svoltare assai più di una vittoria in Coppia Italia o di un Festival di Sanremo: l’estrazione di oggi 12 febbraio ha ovviamente le stesse regole e modalità di gioco di tutti gli altri giorni eppure per qualcuno di voi potrebbe essere un giorno “nuovo”. I numeri vincenti non appena usciti saranno pubblicati qui sotto a fondo pagina e sarà lì che si potrà scoprire se la fortuna per una volta ha guardato al vostro conto in banca oppure no: sono stati 98 i vincitori milionari finora (dal febbraio 2018 quando è iniziato il gioco Lottomatica), perché dunque non possono diventare 99 da questa sera? L’attesa per il Million Day è parecchia, la giocata è di fatto la stessa: 5 numeri tra l’1 e il 55 con giocate minime a partire da 1 euro. Si possono però comporre diversi tipi di puntate, da quella singola, alla plurima fino alla sistemistica dove si può generare un sistema integrale scegliendo da 6 a 9 numeri sempre dall’1 al 55. Pronti dunque a scoprire se la fortuna vi ha fatto visita questa sera?

MILLION DAY, ESTRAZIONE 12 FEBBRAIO 2020

Siamo d’accordo con voi, ottenere il Montepremi di 1 milione di euro del Million Day non è facile: bisogna indovinare una combinazione di 5 numeri compresi tra 1 e 55 e la probabilità di vincita del gioco è di 1 su 3.478.761. L’estrazione avviene ogni sera alle 19:00 ed è visibile in ogni ricevitoria, sul sito Lottomatica e tramite l’App MyLotteries: ora, nell’attesa che qualcosa si smuova finalmente tra la cinquina vincente e il vostro conto in banca, un’ultima occasione per partecipare al gioco è ancora possibile. Qualche consiglio in extremis per il Million Day? Prendete le statistiche dei numeri ritardatari, sono sempre utili per provare a fare qualche “sgarbo” alla dea bendata: ad esempio il 27 è mancante da 44 estrazioni, perché non puntarci con convinzione? E così il 17, mancante da 32 estrazioni, o ancora il 47 invisibile da 29 estrazioni e il 42 da 22 tornate: la classifica dei “mancanti” prosegue poi con 40 e 25 fermi da 22 estrazioni e l’11 da 20 estrazioni.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 12 FEBBRAIO 2020

8 – 23 – 25 – 50 – 52

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



