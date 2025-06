Se c’è un appuntamento fisso sulle nostre pagine quello è senza dubbio l’estrazione del Million Day. Buon giovedì 12 giugno 2025, un nuovo giorno sul calendario in cui sarà possibile godersi il divertimento del gioco del milione. Alle ore 13:00, così come da copione, la prima delle due classiche estrazioni quotidiane, la prima possibilità di potersi portare a casa un bel ricco premio, ma anche tanti possibili premi “consolatori” che farebbero gola a molti. Si va infatti da due euro, se indovinate solo due numeri, fino ad un massimo di 100.000 euro qualora riuscireste a mettere le mani sugli Extra Million Day.

Numeri vincenti Million Day di oggi 11 giugno 2025/ Estrazione delle cinquine delle ore 20:30

Cifre interessanti ma prima bisognerà essere bravi a individuare i cinque numeri vincenti, e in questo caso non c’è schema matematico, calcolo ingegneristico o sistema fisico che regga: serve solamente la fortuna, ovvero, che fra le quasi infinite possibilità di estrazione il pallottoliere restituisca proprio i cinque numeri che avrete giocato. Del resto se fosse così facile tutti ci proverebbero no? In ogni caso portarsi a casa un milione di euro o 100.000 puntando solo due euro, non deve essere poi così male: speriamo che oggi sia la volta buona, facendo il paio alla vittoria di pochi giorni fa, lo scorso 6 giugno a Perugia, la prima del nuovo mese.

Estrazione Million Day, numeri vincenti di oggi 11 giugno 2025/ Le cinquine delle ore 13:00

I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI MILLION DAY DELLE ORE 20:30

Million Day:

Extra MillionDay: