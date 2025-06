Siete pronti a scoprire con noi quali saranno i numeri vincenti di questa seconda estrazione giornaliera del Million Day? Alle ore 20:30 suonerà il gong, con il “cervellone” che ci restituirà i numeri vincenti di questa nuova giocata di oggi, giovedì 12 giugno 2025. In attesa dell’ora X, bisognerà meditare con calma, facendo magari qualche scongiuro o qualche danza della fortuna, ma soprattutto, scegliere i numeri da giocare, cinque cifre comprese dall’1 al 55, Si vince con il 2, il 3, il 4 e ovviamente il 5, e se per caso non aveste idea di cosa giocare vi consigliamo qualche numero noi.

Million Day, numeri vincenti di oggi 12 giugno 2025/ L’estrazione delle ore 13:00

Cominciamo con la data di oggi, quindi il 6, il 12, il 20 e il 25, con l’aggiunta del 18, giusto per una prima parte della tabellina del 6. Potremmo anche puntare un’altra cinquina volendo, ovvero il 10, il 20, poi il 28, il 33 e infine il 50. Chiudiamo con un’ultima interessante stringa per l’estrazione di oggi del Million Day, ovvero, quella composta dai numeri 16, 33, 39, 44 e 53. Ora che avrete i cinque numeri non dovrete fare altro che recarvi presso il punto vendita più vicino, ricordandovi di portare con se i due euro, che sono la puntata minima per giocare: una volta vidimata la scheda siamo certi che come noi, attenderete in trepidante attesa l’estrazione delle ore 20:30 del Million Day.

Numeri vincenti Million Day di oggi 11 giugno 2025/ Estrazione delle cinquine delle ore 20:30

MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day:

Extra MillionDay: