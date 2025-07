Sta per arrivare l’appuntamento immancabile per tutti gli amanti del Million Day, quello delle ore 13:00 di questo venerdì 12 luglio 2025.

Prosegue inesorabile l’estate, siamo quasi giunti alla metà della più bella stagione dell’anno ma chissà che non possa diventare ancora più interessante con una bella vincita al Million Day. Ovviamente non bisogna vivere sperando, come dice il proverbio, ma il Million Day potrebbe comunque regalarci un po’ di felicità se dovessimo centrare qualcuno dei numeri estratti alle ore 13:00, o alle 20:30 di questa sera.

Vincere con due numeri è possibile, ma vi regalerà solo due euro, mentre si inizierà a ragionare un po’ di più con tre numeri, con la possibilità di ottenere 2 o 300 euro, quindi una cena, un capo d’abbigliamento ai saldi, e magari anche altro. Se i numeri indovinati diventano 4, a quel punto si può fare le valigie e partire per le vacanze, visto che parliamo di 3 o 4 mila euro, che ci garantiscono una decina di giorni in un hotel sul mare in Italia.

Infine il doppio ricco premio, i 100.000 euro degli Extra Million Day e il milione di euro legato invece ai cinque numeri principali estratti. Ok, possiamo smettere di sognare ora, di conseguenza è necessario iniziare a pensare ai numeri da giocare: ricordatevi l’appuntamento con le ore 13:00.

