È partito veramente con il botto questo mese di maggio con il Million Day e l’Extra MillionDay che sembrano star provando a recuperare terreno dopo un inizio anno che sembra essere partito abbastanza a rilento, il tutto – ovviamente – confermando una nuovissima serie di estrazioni nella giornata di oggi al termine delle quali i più fortunati tra voi potrebbero riscoprirsi letteralmente milionari: naturalmente come in tutte le altre giornate dell’anno, anche oggi le estrazioni del Million Day si terranno puntualissime alle ore 13:00 e poi ancora alle 20:30 accompagnate dall’immancabile (e sempre partecipatissimo!) appuntamento con il concorso Extra che ci regalerà altre due cinquine vincenti e – speriamo – fortunate!

Million Day, numeri vincenti di oggi 11 maggio 2025/ L’estrazione delle ore 20:30

Se sapeste già come giocare al Million Day allora possiamo anche semplicemente salutarci e darci appuntamento alle ore 13:00 per i numeri vincenti, mentre a voi probabili e possibili ‘novizi’ vogliamo spiegare le semplicissime regole: per partecipare – infatti – vi basterà scegliere cinque numeri qualsiasi che ritenete possano essere quelli vincenti, selezionandoli nella schedina dedicata a questo concorso che vi costerà solamente 1 euro; mentre raddoppiando la puntata potrete anche far sì che la vostra cinquina sia valida per partecipare anche all’estrazione Extra dalla quale verranno esclusi i primi cinque estratti per cercare di premiare qualche altro giocatore!

Million Day, estrazione oggi 11 maggio 2025/ Numeri vincenti e doppia cinquina delle ore 13

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay: