Million Day/ Numeri vincenti di oggi 12 marzo 2020

Nuovo giorno, nuova estrazione del Million Day: tra pochi minuti conosceremo i numeri vincenti di oggi, giovedì 12 marzo 2020. Continua senza sosta la caccia al milione di euro messo in palio dal gioco a premi targato Lottomatica: l’ultima super vincita, la 100esima della storia del gioco, è stata registrata lo scorso 22 febbraio 2020 in quel di Palermo. C’è ancora tempo per effettuare le ultime scommesse: il gong scatterà alle ore 18.45. L’estrazione, invece, è in programma alle ore 19.00: seguirla è semplicissimo: è possibile conoscere i numeri vincenti di oggi in ricevitoria, su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset, oltre che ovviamente sul nostro sito, i numeri vincenti del Million Day non appena usciti saranno pubblicati nell’articolo. Scopriamo adesso qualche dettaglio in più sulle tipologie di giocata messe a disposizione da Lottomatica…

MILLION DAY, ESTRAZIONE 12 MARZO 2020

La giocata del Million Day più apprezzata è sicuramente la giocata singola, per la quale bisogna scegliere 5 numeri tra 1 e 55 compresi, l’importo di ciascuna giocata è fisso a 1 euro. Ovviamente non mancano le alternative a disposizione degli scommettitori: pensiamo alla giocata plurima, che consente di inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri e al costo di 1 euro. Poi spazio alla giocata sistemistica, che permette di scegliere da 6 a 9 e selezionare la tipologia di sistema tra Integrale e Ridotto: la prima tipologia di sistema sviluppa tutte le possibili giocate singole (da 6 a 126 combinazioni) componibili con i numeri selezionati, mentre la seconda tipologia sviluppa solo una parte delle possibili giocate singole ed ha ovviamente dei costi inferiori. Ora spazio alle ultime scommesse, tra poco conosceremo la cinquina vincente di oggi…

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 12 MARZO 2020

14 – 19 – 24 – 31 – 52

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA