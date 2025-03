Sta per arrivare anche in questo mercoledì 12 marzo 2025, la prima delle due estrazioni odierne del Million Day. Controllate gli orologi perchè alle ore 13:00 scatterà l’ora X, quella fatidica in cui appunto andremo a scoprire quali saranno i numeri vincenti e quindi le due cinquine fortunate, la prima ricchissima, da ben un milione di euro, e quella a cui ambisce ogni giocatore del Million Day, mentre la seconda sarà comunque molto ricca, 100.000 euro.

Ma quali numeri bisogna giocare per vincere? Ovviamente non sarà facile beccarli ma l’unica dritta che possiamo darvi, è quella di scegliere cinque cifre comprese fra l’1 e il 55. Entro questo range usciranno le due cinquine fortunate e ad esempio potreste puntare sul 3, il 7, poi il 20, il 31 e infine il 50. Mentre un’altra possibile cinquina potrebbe essere formata dall’8, il 12, poi il 23, il 32 e infine il 45. Concludiamo con un’ultima cinquina da giocare, qualora oggi non aveste fantasia, leggasi il 4, poi il 12, quindi il 17, il 40 e infine il 55. A questo punto sapete già cosa dovete fare, leggasi recarvi in ricevitoria per giocare all’estrazione delle ore 13:00 del Million Day, o eventualmente tentare la fortuna tramite l’app ufficiale: a tutti voi, buona giocata.

