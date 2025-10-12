Ecco l'elenco dei numeri vincenti, le due cinquine fortunate del Million Day, concorso delle ore 13:00 di questa domenica 12 ottobre 2025

E’ tutto pronto per una nuova estrazione del Million Day. Anche oggi, in questa domenica 12 ottobre 2025 dal clima sicuramente gradevole, le giocate e quindi il divertimento cominciano all’ora di pranzo, precisamente alle ore 13:00. Stiamo quindi per scoprire insieme quali saranno i numeri vincenti, le cinquine fortunate e di conseguenza, se stiamo per diventare milionari o meno.

Prima di andare però ad alzare il velo sulle cifre da un milione di euro, vogliamo aggiornare insieme a voi la classifica dei numeri più frequenti, quelli che sono stati maggiormente sorteggiati nell’ultimo anno sia al Million Day quanto nel concorso Extra Million Day.

Obiettivo, provare a proporvi delle cifre giocabili qualora foste a corto di idee, a cominciare dal numero 7, sorteggiato nel Million per ben 182 volte. Occhio anche al 52, uscito invece per 192 estrazioni, mentre il 17 è stato dato vincente in ben 194 casi. Si sale a 195 con il 25, infine in vetta incontrastato continua ad esservi il 54, uscito per ben 214 volte.

Se prendiamo in considerazione invece solo i numeri Extra Million Day, occhio al 12, sorteggiato 184 volte, quindi il 18, a quota sempre 184, e poi il 19 e il 41, invece usciti in 186 occasioni. Infine il 6, il numero più frequente nel concorso Extra Million Day, con ben 191 giocate.

