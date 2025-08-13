Facciamo il punto sul Million Day con tutti i numeri vincenti di oggi, mercoledì 13 agosto 2025 e le due cinquine fortunate

Il Milion Day va in vacanza? Certo che no e anche oggi, 13 agosto 2025, quando la gran parte degli italiani è in ferie o ha comunque la testa a Ferragosto, ritorna puntuale come un orologio svizzero alle ore 13:00, per poi regalare la solita doppietta con l’estrazione serale delle ore 20:30. Ma procediamo per step, a cominciare appunto dalla giocata di pranzo, fra melanzane alla parmigiana, lasagne e costine – piatti tipici degli italiani in spiaggia – qualcuno avrà anche tempo di pensare a qualche numero vincente in vista appunto dell’estrazione di oggi del Million Day.

Million Day, numeri vincenti di oggi 12 agosto 2025/ Estrazione delle cinquine delle ore 20:30

Giocare è molto semplice e divertente: vi basterà infatti individuare i cinque numeri vincenti estratti fra l’1 e il 55, ma ovviamente portarsi a casa il primo premio da un milione di euro è molto meno agevole, visto che le combinazioni sono moltissime, anche se non sappiamo dirvi con certezza quante sono. Sappiamo solo che sono un numero ingente di conseguenza puntare due euro su ognuna di queste non garantirebbe una vincita, anzi, saremmo in pesante perdita.

Million Day, numeri vincenti di oggi 12 agosto 2025/ L’estrazione delle ore 13:00

Cosa fare quindi? La risposta è semplice, basta giocarsi cinque numerini spendendo due euro, quindi il minimo sforzo e la minima spesa, sperando che si trasformi nella massima resa. Vincere anche due o trecento euro, il premio associato ai tre numeri azzeccati, non sarebbe affatto male, di conseguenza, buona fortuna.

MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13:00

Million Day: 5 – 19 – 27 – 29 – 40

Extra MillionDay: