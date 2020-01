MILLION DAY/ Estrazione numeri vincenti oggi 13 gennaio 2020: come riscuotere la vincita

I numeri del Million Day sono stati finalmente estratti, quindi la prima cosa da fare ora è controllare la propria giocata. La speranza è ovviamente quella di riuscire a metter le mani sul milione di euro in palio per chi indovina la cinquina fortunata. Ma si può vincere anche indovinando 4, 3 o solo 2 numeri vincenti. In tal caso però cambiano ovviamente gli importi delle vincite. A tal proposito è bene sapere come riscuotere la vincita: per un importo fino a 543,48 euro si può ritirare il premio in qualsiasi ricevitoria. Fino a 2.300,00 euro invece si può anche prenotare la vincita, tramite accredito bancario, attraverso la ricevitoria che ha emesso la giocata. Fino a 10.500,00 euro bisogna prenotare necessariamente il ritiro del premio in qualsiasi ricevitoria, presentando lo scontrino vincente e scegliendo tra conto corrente bancario, conto corrente postale o attraverso un qualunque sportello di Banca Intesa Sanpaolo. Se invece il premio va oltre i 10.500,00 euro bisogna recarsi direttamente con lo scontrino presso uno sportello della Banca Intesa Sanpaolo o all’Ufficio al Pubblico in Via del Campo Boario 56/d 00154 a Roma. (agg. di Silvana Palazzo)

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 13 GENNAIO 2020

2 – 15 – 20 – 22 – 47

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ATTESA PER IL MILLION DAY DEL 13 GENNAIO 2020

Comincia una nuova settimana e i fan del Million Day sperano di aprirla nel migliore dei modi con l’estrazione di oggi. L’appuntamento, come sempre, è fissato alle 19 per conoscere i numeri vincenti. E in palio c’è un milione di euro, una somma incredibile considerando che c’è un concorso ogni giorno. La prima vincita clamorosa al Million Day c’è stata, per la precisione venerdì 3 gennaio, quando è stato accolto il 93esimo milionario. Ma non possiamo fermarci qui! Va data una scossa al contatore delle vincite, e quale occasione migliore per farlo se non con l’estrazione di oggi? In quell’occasione la dea bendata ha fatto tappa a Mercato San Severino, in provincia di Salerno. Ma il giro della fortuna prosegue, quindi voi dovete farvi trovare pronti. Del resto l’Italia è talmente bella che c’è solo l’imbarazzo della scelta. E lo stesso in effetti vale nella scelta dei numeri da giocare per l’estrazione del MillionDay…

ESTRAZIONE MILLIONDAY OGGI, LE GIOCATE POSSIBILI

Per giocare al Million Day bisogna infatti compilare una schedina da un euro scegliendo 5 numeri tra 1 e 55 compresi. Tutto molto semplice, è vero, ma la giocata singola non è l’unica opzione possibile con MillionDay. C’è infatti quella plurima, composta da più giocate singole, in alternativa c’è la giocata sistemistica, che invece permette di scegliere da 6 a 9 e selezionare la tipologia di sistema tra Integrale e Ridotto. Il primo sviluppa tutte le possibili giocate singole componibili con i numeri selezionati, mentre l’altro sviluppa una parte delle possibili giocate singole componibili con i numeri selezionati, e quindi ha consti inferiori. Questo tipo di giocata però permette di realizzare una vincita da almeno mille euro indovinando 5 numeri tra i 6, 7, 8, 9 selezionati. Ma non è finita qui… Avete i vostri cinque numeri a cui siete affezionati ma non avete la possibilità di ripetere la stessa giocata? Potete abbonarvi per più estrazioni e risolvere così la questione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA