Scopriamo anche oggi, 13 novembre 2025, quali sono i numeri vincenti del Million Day, con l'estrazione delle ore 20:30: l'elenco

Si sta per concludere la giornata di oggi, 13 novembre del 2025, di conseguenza anche il Million Day sta per andare in letargo. Un letargo decisamente breve visto che domani tornerà puntuale, ma prima, c’è da giocare una nuova estrazione, quella delle ore 20:30 di questa sera, di conseguenza siamo in attesa di scoprire assieme a voi i nuovi numeri vincenti, le due cinquine fortunate che speriamo possano far esultare di gioia proprio voi che ci seguite con assiduità.

Estrazione Million Day, numeri vincenti di oggi 13 novembre 2025/ Le cinquine delle ore 13:00

Ricordiamo che con il Million Day si vince un milione di euro mentre la vincita massima dell’Extra Million Day è 100.000 euro. Ci sono però anche dei premi secondi, e fare 4 o 3 vi garantisce comunque una vincita interessante. E se doveste fare due? Nessun problema, vi sarete ripagati la giocata e potrete quindi continuare a puntare e sperare di portare a casa il malloppo.

Numeri vincenti Million Day di oggi 12 novembre 2025/ L’estrazione delle ore 20:30

Come vi abbiamo raccontato ieri, fortunatamente l’elenco dei vincitori del Million Day è stato aggiornato con un nuovo fortunato milionario, un amico calabrese che lo scorso 5 novembre 2025 si è portato a casa il grande premio: speriamo che sia il primo di un lungo elenco per questo penultimo mese dell’anno 2025.

MILLION DAY: SCOPRI I NUMERI DELLE ORE 20:30

Million Day: 26 – 34 – 38 – 50 – 52

Extra MillionDay: 9 – 22 – 23 – 35 – 37