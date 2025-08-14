Million Day ed Extra MillionDay, i numeri vincenti del concorso di giovedì 14 agosto 2025: le combinazioni fortunate delle ore 20:30

È pronto il secondo, attesissimo, appuntamento con i numeri vincenti del Million Day e dell’Extra MillionDay che verranno estratti allo scoccare delle ore 20:30 in punto nel consueto sorteggio del tutto automatizzato, intervallando il lungo viaggio tra le 11 ruote nazionali del Lotto che oggi – naturalmente giovedì 14 agosto 2025 – potrebbero permettere a qualcuno di vincere uno dei loro tantissimi bottini; ma ovviamente il Lotto (e anche gli altri suoi colleghi) saranno affrontati in un altro apposito articolo che abbiamo già pubblicato, con queste righe che saranno interamente dedicate ai soli Million Day ed Extra MillionDay serali e pronti a regalarci la loro doppia cinquina fortunata!

Million Day, numeri vincenti di oggi 14 agosto 2025/ L’estrazione delle ore 13:00

Visto che noi speriamo sempre che qualcuno tra voi riesca a mettere le mani su qualche ricchissimo bottino e – soprattutto – su quello dal valore di un milione di euro che rende il Million Day tra i giochi più partecipati dei vari offerti da Sisal, vi ricordiamo che in questo caso per incassare concretamente la vostra vincita sarà necessario che vi rechiate in una filiale della banca Intesa Sanpaolo, con l’unica esigenza che portiate con voi la schedina vincente, perfettamente conservata!

Estrazione Million Day di oggi 13 agosto 2025/ Numeri vincenti delle cinquine delle ore 20:30

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day:

Extra MillionDay: