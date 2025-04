Si apre – finalmente – la settimana che ci condurrà a Pasqua e ad inaugurarla ci penserà come in ogni altro lunedì dell’anno il Million Day accompagnato dalla sua consueta versione Extra e dai ricchissime premi che da sempre caratterizzano questi apprezzatissimi appuntamenti con la sorte: i sorteggi (ed anche questo è un grande classico al quale sarete certamente ormai abituati!) si terranno esattamente alle ore 13:00 e alle 20:30 con un totale di due cinque vincenti del Million Day che diventano – addirittura – quattro se aggiungiamo al calcolo anche le altre due della versione Extra del tutto differenti dalle prime ‘classiche’.

Estrazione Numeri vincenti Million Day di oggi 13 aprile 2025/ Ecco le cinquine delle ore 20:30

Cos’è la versione Extra del Million Day? Molti sicuramente lo sapranno, ma altrettanti quasi certamente si saranno fatti questa fondamentale domanda e la risposta è piuttosto semplice: si tratta di un sorteggio aggiuntivo (appunto: extra!) che invece che partire dai 55 consueti numeri esclude i primi cinque estratti, al quale si accede utilizzando la medesima combinazione scelta per la versione classica; e mentre il costo è pari ad 1 euro esattamente come il suo collega principale, i premi in palio sono leggermente differenti, soprattutto per quanto riguarda il milione sostituito da dei comunque ottimi 100mila euro!

Estrazione Million Day di oggi 12 aprile 2025/ Guarda i numeri vincenti delle ore 20:30

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay: