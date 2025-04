Tutto è pronto perché si ripeta l’appuntamento con i numeri vincenti del Million Day e dell’Extra MillionDay che ci verranno – come ogni giorno – consegnati allo scoccare delle ore 20:30 in punto dalla Dea Bendata in persona in un sorteggio del tutto imperdibile per chiunque voglia cercare di aggiudicarsi un ricchissimo bottino dall’incredibile valore di un milione di euro; il tutto – però – sempre precisando che anche se l’appuntamento di oggi con il Million Day è per moltissimi tra voi imperdibile, chiunque altro non dovesse fare in tempo a piazzare la sua scommessa potrà sempre farlo in qualsiasi altro giorno della settimana, inclusa la Pasqua dato che questo è l’unico concorso interamente automatico che non si ferma mai durate l’anno!

Al contempo, ai più curiosi tra voi che si staranno chiedendo come siano andate le ultime estrazioni del Million Day ricordiamo che ad oggi in tutto aprile è stato vinto solamente un premio dal valore di un milione di euro lo scorso venerdì 4 nel primo concorso della giornata – ovvero naturalmente quello delle 13:00 -; mentre durante marzo sono stati in totale (per così dire) ‘solamente’ due i milioni vinti in un 2025 che ad oggi sembra essere leggermente sfortunato rispetto ai ricchissimi mesi conclusivi dell’anno scorso.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day:

Extra MillionDay: