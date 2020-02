Million Day/ Numeri vincenti di oggi 14 febbraio 2020

Appuntamento fisso quotidiano con il Million Day, anche oggi venerdì 14 febbraio 2020. I numeri vincenti stanno per arrivare (li troverete a fondo pagina) in questa giornata in cui in tanti celebreranno la festa di San Valentino. Chi si ritiene fortunato in amore potrà tentare la sorte e sperare di esserlo anche nel gioco, magari riuscendo a centrare la combinazione esatta della lotteria a premi fissi di Lottomatica che mette in palio a coloro che indovinano tutti i numeri vincenti lo strepitoso premio di un milione di euro. La cena con il proprio partner potrebbe dunque rivelarsi doppiamente fortunata per coloro che riusciranno a mettere a segno da due a cinque numeri della combinazione. Per giocare, come sempre ci sarà tempo fino alle 18.45 mentre subito dopo occorrerà necessariamente affidarsi alla Dea Bendata che dalle 19.00, in occasione della nuova estrazione, renderà noti i cinque numeri fortunati. Chi ha voglia di compiere la propria giocata del Million Day nel giorno più romantico dell’anno potrà farlo anche solo con un euro, scegliendo 5 numeri da 1 a 55, magari facendo riferimento proprio alle cifre che compongono la data di nascita della persona amata o quelle che segnano il giorno del primo appuntamento. E chissà se in questa serata all’insegna dell’amore il buon Cupido non farà la conoscenza della Dea Bendata…

MILLION DAY, ESTRAZIONE 14 FEBBRAIO 2020

Le vincite milionarie al Million Day sono giunte a ben 99! Meno una, dunque, per raggiungere le fatidiche tre cifre e chissà se proprio oggi, nel giorno di San Valentino, qualcuno sfortunato in amore riuscirà a farsi strappare un sorriso grazie alla ricca vincita che gli permetterà di entrare di diritto nell’Olimpo dei fortunati centenari. Il 99esimo milionario arriva direttamente da Fano, in provincia di Pesaro ed Urbino nelle Marche ed è riuscito a indovinare i cinque numeri vincenti della combinazione estratta nella serata di ieri, 13 febbraio. Sono in tanti, oggi, gli appassionati del gioco che confidano in un bis anche se la probabilità di vincita resta molto bassa, pari a 1 su 3.478.761. Tuttavia la Dea Bendata potrebbe tornare a sorprendere proprio oggi 14 febbraio anche grazie alle vincita realizzate con il “4”, pari a 1000 euro e che da febbraio 2018 ad oggi sono state oltre 26mila. Giocare è semplicissimo ed oggi grazie ai nuovi sistemi la probabilità di vincita raddoppia. Tra le altre modalità di giocata del Million Day, da realizzare in ricevitoria, online o via app My Lotteries, segnaliamo anche la giocata singola e quella plurima. A voi la scelta e… in bocca al lupo!

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 14 FEBBRAIO 2020

–

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA