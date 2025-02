Nuovo appuntamento quotidiano con il Million Day, quello delle ore 20:30 di oggi, venerdì 14 febbraio 2025, la seconda estrazione quotidiana. Dopo aver visionato i numeri vincenti delle 13:00, è tempo quindi della seconda opportunità di vincita, con la speranza che oggi sia il nostro turno.

Prima ovviamente bisogna prepararsi i possibili numeri fortunati, ed eccoci qui, pronti come ogni giorno a darvi le nostre dritte. Scegliamo quindi cinque numeri da giocare e partiamo con il 12, poi il 24, quindi il 30, il 41 e infine il 55. Se per caso tali cifre non vi convincono abbiamo pensato per voi ad una seconda cinquina per il Million Day, leggasi il 3, il 7, poi il 21, il 23 e infine il 45. Non vi piacciono nemmeno questi? Allora eccovi la nostra ultima cinquina, vedi 10, 24, 32, 33 e infine 40. Sperando che fra questi quindici numeri si nascondino i cinque numeri da un milione di euro o i cinque da 100.000, vi lasciamo all’estrazione delle ore 20:30 di oggi, che sta decisamente per iniziare: buona fortuna.

Estrazione Million Day oggi 13 febbraio 2025/ Numeri vincenti delle ore 20:30

SCOPRI I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY DELLE ORE 20.30

Million Day:

Extra MillionDay: