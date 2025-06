Siamo entrati a pie’ pari nel weekend, ed è il primo weekend decisamente estivo viste le temperature torride da nord a sud del nostro Paese: perchè non approfittare di questo bel clima per giocare al Million Day? Una passeggiata con la famiglia o gli amici, e una fermata alla ricevitoria per tentare la fortuna in vista della prima estrazione di oggi, sabato 14 giugno 2025, delle ore 13:00. Chissà che magari proprio questo caldo, annebbiandoci un po’ la mente, non ci regali qualche numero fortunato, una cinquina che vale appunto un milione di euro o tutt’al più 100.000, qualora dovessimo fare il match con i numeri degli extra Million Day.

Numeri vincenti Million Day di oggi 13 giugno 2025/ L’estrazione delle ore 20:30

Tutto molto semplice, ovvero, scegliere cinque bei numeri dall’1 al 55, dopo di che, una volta tornati a casa e magari dopo una bella rinfrescata vista la calura, non ci resterà che attendere le ore 13:00 in punto, sperando che sia la volta buona. Ricordatevi solo un piccolo particolare qualora voleste puntare i vostri numeri: i terminali resteranno aperti fino ad una decina di minuti prima l’estrazione, di conseguenza calcolate bene i tempi e non andate troppo in là, con un limite massimo delle ore 12:45/12:50. Qualora doveste fare ritardo potreste comunque tenere da parte i numeri per l’estrazione serale.

Estrazione Million Day, numeri vincenti di oggi 13 giugno 2025/ Le cinquine delle ore 13:00

ESTRAZIONI MILLION DAY DELLE ORE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay: