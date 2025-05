È giunto anche oggi, mercoledì 14 maggio 2035, uno dei momenti più attesi per quanto riguarda tutti i giocatori del Million Day, ovvero, quello dell’estrazione. Il riferimento è di preciso alla giocata delle ore 20:30, quella serale nonché quella che chiuderà i sorteggi di oggi dopo l’estrazione delle ore 13:00.

Un appuntamento molto sentito dai moltissimi giocatori in tutta Italia del Million Day, attratti dalla possibilità di portarsi a casa un bel milione di euro qualora i cinque numeri giocati dovessero corrispondere a quelli estratti. Fino ad oggi sono stati ben 331 i milioni vinti, di conseguenza 331 nuovi vincitori che si sono aggiudicati il malloppo. Tenendo conto che in ballo c’è anche un ricco premio da 100.000 euro, quello associato agli extra Million Day, è facile comprendere perché questo gioco piaccia parecchio auto nostri connazionali. Ciò che ci resta da fare in vista dell’estrazione delle ore 20:30 è quindi molto semplice, leggasi pensare cinque numeri (o anche di più se voleste giocate delle schedine multiple) dopo di che non vi resta che recarvi presso la ricevitoria più vicina o eventualmente utilizzare l’app ufficiale e il gioco è fatto: che la fortuna sia con voi.

MILLION DAY: CONTROLLA I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20.30

Million Day: 13 – 25 – 26 – 31 – 53

Extra MillionDay: 2- 10 – 12 – 14 – 21